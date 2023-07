Ristic tranquilo com concorrência de Jurásek. "Todos partimos do zero"

Mihailo Ristic desvaloriza o facto de voltar a ter concorrência pelo lado esquerdo da defesa do Benfica, com a contratação de David Jurásek.

Em declarações aos jornalistas, à margem do treino desta sexta-feira, em St. George's Park, em Inglaterra, o internacional sérvio, de 27 anos, mostra-se pouco preocupado com o facto de, face à saída de Grimaldo, o Benfica ter ido buscar um novo jogador para a posição que ocupa.

"É uma nova época, todos partimos do zero, o meu trabalho é dedicar-me a 100%, como o fiz desde sempre no Benfica", salienta o lateral, que admite que "não conhecia" Jurásek, mas confia na qualidade do checo:

"Tenho a certeza que é muito bom jogador, como qualquer um de nós. Para estar no Benfica, temos de ter alguma qualidade e é óbvio que é um jogador de qualidade, vamos ver o que o futuro traz."

Ristic descarta favoritismo

Na segunda época no Benfica, Ristic promete "trabalho", além de "respeitar a camisola e os adeptos". O sérvio acredita que os campeões nacionais podem "conquistar grandes coisas, como na última época", no entanto, descarta eventual favoritismo sobre os rivais para a nova época.

"Todos partimos do zero, o que está no passado ficou lá. Tivemos grandes conquistas, mas há uma nova época pela frente. Estamos todos no mesmo nível, partimos do zero", sublinha Mihailo Ristic.

O Benfica estagia em Inglaterra até sábado. Viaja, depois, para a Suíça, para defrontar o Basileia, em jogo de preparação para 2023/24.