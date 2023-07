Castigos no Benfica. “Não ficarei surpreso se existir uma sanção a Vlachodimos”

João Miguel Sampaio e Nora, advogado especialista em direito desportivo, não ficaria surpreendido se Odysseas Vlachodimos, tal como David Neres, fosse castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um jogo de suspensão.

Em causa está uma denúncia do FC Porto sobre um comentário feito pelo guarda-redes encarnado, no balneário, após o encontro com os dragões no Estádio da Luz, divulgado no âmbito de um documentário sobre a conquista do campeonato.

Sampaio e Nora não estranharia que a afirmação do grego originasse um castigo, já que o CD tem sido “inflexível quanto a este tipo de práticas”, algo que até mereceria “uma destrinça entre o que é injurioso e o que é uma mera interjeição, até pelo princípio da liberdade de expressão”.

“Não fiquei nada surpreso com o que sucedeu no caso de David Neres e não ficarei nada surpreso se for deduzida acusação e haja uma sanção ao Vlachodimos, porque tem sido essa a orientação do Conselho de Disciplina”, diz o advogado, em declarações a Bola Branca.

Presença na Supertaça é possível

A suspensão por um jogo, já confirmada sobre David Neres e ainda em processo de inquérito no caso do internacional grego, colocaria os dois jogadores do Benfica fora da Supertaça, o primeiro título da temporada, que será disputado entre encarnados e FC Porto.

Porém, Sampaio e Nora admite a possibilidade de ambos os atletas estarem em campo no Estádio Municipal de Aveiro, no início de agosto, através de um pedido de “medidas cautelares” pelas águias, que já confirmaram recurso da decisão do CD, para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

“Tem sido a prática normal em todos os processos do TAD, como no caso de Palhinha e Paulinho, usar o mecanismo de pedir a aplicação de medidas cautelares, que visam acautelar o efeito útil do recurso. E isso tem sido aplicado”, explica, à Renascença.

Apesar da possibilidade de uma suspensão dos castigos, Sampaio e Nora deixa um alerta: “visto que a época ainda não começou e ainda faltam algumas semanas, tais situações podem ser acauteladas e haverá tempo para constituir o colégio arbitral”, o que confirmaria as ausências do clássico na Supertaça.