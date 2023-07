Benfica vai ao Brasil tentar fechar Bento

Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica , viajou para o Brasil com a missão de desbloquear a transferência de Bento, guarda-redes do Atlético Paranaense.

O diretor desportivo do Benfica tem tido sucesso neste tipo de missões e, nesta viagem a Curitiba, tenta o meio termo entre os 10 milhões de euros que o Atlético Paranaense pretende e os cinco milhões oferecidos pelos encarnados e que não convenceram os dirigentes brasileiros.

Já esta semana, à chegada ao estágio em Inglaterra, Rui Costa deixava claro aos jornalistas de que irá em busca do que for necessário para reforçar a equipa, sem desequilibrar as finanças da SAD, princípio que se aplica ao guarda-redes Bento.

Bento, de 24 anos, sabe que é desejado pelo Benfica e por mais de uma vez já admitiu publicamente que gostaria de vir para a Europa.

O Benfica continua os trabalhos na pré-época e tem jogo marcado para este domingo, 16 Julho, pelas 15h00, na Suíça, diante do Basileia.