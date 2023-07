​Benfica. "Jurásek é um jogador fantástico"

David Jurásek, o novo reforço do Benfica para o lado esquerdo da defesa, “é um jogador fantástico”, garante o colega de equipa Alexander Bah.



O defesa dinamarquês foi esta quinta-feira o porta-voz dos encarnados, que estão a estagiar em Inglaterra.

Alexander Bah desfez-se em elogios a Jurásek, antigo colega de equipa no Slavia de Praga.

“É um bom amigo meu, estou feliz por estar cá, é um jogador fantástico, vai encaixar muito bem na forma como o treinador quer jogar”, afirmou o lateral direito.

Alexander Bah também elogiou outro reforço dos encarnados para o meio-campo: “Joguei frente ao Kokçu quatro vezes esta época, são jogadores fantásticos que vão ajudar a equipa, estou muito contente com as contratações até agora”.

João Vítor jogou ontem no lado direito da defesa no amigável frente ao Southampton - oBenfica ganhou por 2-0 - e Alexander Bah dá nota positiva.

“Jogou muito bem, vê-se que evoluiu no Nantes, muitos impressionaram ontem, não só ele. Temos um grupo fantástico, sei que eu e todos estamos a aproveitar o treino, a qualidade é muito boa”, sublinha.

Sobre a concorrência para a lateral direita, Alexander Bah lembra que até Aursnes pode alinhar naquela posição.

“Bem, acho que não sou o único lateral direito, o Freddy Aursnes já mostrou que pode jogar bem, o João Vítor também, por isso há competição. O Gilberto saiu, vamos ter saudades dele. Mas não sou eu a dizer quem deve o clube comprar mais. Eles podem jogar na minha posição, isso é certo”, afirma.

Alexander Bah relata que os primeiros dias de treino estão a ser difíceis, com muito trabalho, “mas tem sido fantástico”, com um ambiente muito bom no plantel.

Sobre a contratação de Di María, o defesa apenas pode dizer que o campeão do mundo pela Argentina está “muito feliz” por regressar ao Benfica.