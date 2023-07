Bento já se imagina na Luz, acredita colega de equipa

Bento já se "imagina" no Benfica, garante Matheus Babi, ex-avançado do Santa Clara, que regressou ao Athletico Paranaense, o clube do guarda-redes pretendido pelas águias.

Em declarações a Bola Branca, Matheus Babi concorda que, em face das notícias dos últimos tempos, Bento já terá um "friozinho na barriga" perante a eventualidade de transferir-se para o futebol europeu.

"Jogar na Europa, jogar a Champions, é o sonho de qualquer jogador", assinala, e reforça quando questionado se Beto já estará a pensar nisso: "Acho que sim, é normal com qualquer atleta."

Para o atacante brasileiro, Bento pode adaptar-se "muito bem à Europa".

"É um guarda-redes em evolução. Um guarda-redes rápido, bom com os pés", completa.

Vlachodimos na "pole position"



De acordo com as últimas informações, o objetivo da contratação de Bento é que concorra com Vlachodimos.

Apesar da amizade com o compatriota, Matheus Babi sustenta que o atual titular da baliza do Benfica parte na frente da corrida. Mas seria uma questão de tempo até Bento ganhar o lugar, afiança o avançado.

"Entre os dois, e numa primeira fase, o Vlachodimos levaria vantagem. Até pelo conhecimento. Num primeiro momento, sim. Mas depois tudo pode acontecer", finaliza.