Benfica. Florentino recorda tempos de apanha-bolas em que via Di María jogar

Florentino Luís considerou "muito positivo" o primeiro teste do Benfica de pré-época, que terminou com uma vitória por 2-0 sobre a formação inglesa do Southampton.

"Jogo muito positivo, onde pusemos em prática algumas coisas que o míster passou. Os jogadores estão concentrados e focados", declarou o médio encarnado.

Questionado sobre o castigo a David Neres, que vai falhar a Supertaça, com o FC Porto, Florentino falou do papel da Federação Portuguesa de Futebol.

"Isso não cabe a nós resolver, são coisas da FPF, eles é que têm de resolver", declarou.

Quanto à chegada de Di Maria e que declarações deixou ao grupo de trabalho, Florentino afirmou: "Recordo os tempos em que eu era apanha-bolas e o via jogar no Benfica. É um grande jogador, é muito bom tê-lo aqui connosco. (...) disse que vem aqui para acrescentar à equipa."

Questionado se o Benfica mais forte esta época com Di María, Kökçü e Jurásek, O médio português atirou: "Os jogadores são diferentes, no Benfica há sempre jogadores com qualidade, é o que queremos".

Quanto ao que o treinador Roger Schmidt tem pedido, Florentino disse: "Pede-nos que estejamos no nosso melhor, para chegarmos ao primeiro jogo oficial preparados".

O Benfica tem já um novo teste diante do Basileia, na Suíça, no próximo domingo, 16 de julho, este que é o segundo particular da pré-época dos encarnados.