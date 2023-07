Benfica "evidentemente, recorrerá" do castigo a Neres

O Benfica anunciou que vai recorrer do castigo que foi aplicado a David Neres pelos comentários nos festejos do título, considerados ofensivos para com jogadores do Porto e do Sporting.

O castigo suspende o internacional brasileiro por um período de um jogo, decisão esta que o coloca de fora do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira. Benfica e FC Porto defrontam-se no Estádio Municipal de Aveiro a 8 de Agosto.

As águias acusam o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de continuar a "sua sanha persecutória" ao clube e consideram "chocante" que a mesma medida que serviu para castigar os jogadores do FC Porto que insultaram o Benfica tenha sido usada neste caso.

Leia o comunicado na integra:

“O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sua sanha persecutória ao Benfica, entendeu que deveria suspender David Neres por um jogo devido a uma alegada provocação a adversários.

É chocante que o Conselho de Disciplina equipare essa atitude aos insultos grosseiros a uma instituição e a milhões de adeptos ocorridos no final da época anterior, cujos autores, Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Manafá, foram suspensos na mesma medida, por um jogo.

Colocar uma picardia no mesmo patamar de insultos é profundamente errado e merecedor do repúdio do Sport Lisboa e Benfica, o qual, evidentemente, recorrerá da decisão.”