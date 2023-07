Benfica arranca pré-época com vitória sobre o Southampton

O Benfica venceu o Southampton, da II Liga inglesa, por 2-0, esta quarta-feira, no primeiro jogo de preparação para a nova temporada, disputado em St. George’s Park, em Inglaterra.

Perante um Southampton que foi relegado da Premier League na última temporada, os campeões nacionais assinaram os dois golos do triunfo na primeira parte, o primeiro por intermédio do brasileiro David Neres (11 minutos) e o segundo pelo sérvio Ristic (45).

Roger Schmidt apostou em duas equipas diferentes em cada metade. A única exceção foi o guarda-redes Samuel Soares, que se manteve na baliza durante os 90 minutos.

O Benfica arrancou, ainda, a partida com João Victor, a lateral direito, Lucas Veríssimo, Morato, Ristic, Chiquinho, o reforço Kökçü, Neres, Aursnes, Rafa e Musa.

No regresso do intervalo, o Benfica apresentou-se com Samuel Soares, Bah, António Silva, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, Florentino, João Neves, João Mário, Schjelderup, Tiago Gouveia e Tengstedt.

O Benfica prossegue o estágio em St.George’s Park até sábado.

O primeiro encontro oficial dos encarnados será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, numa partida agendada para 8 ou 9 de agosto.