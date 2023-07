Pai de João Félix e o Benfica. “Criam-se expectativas que podem não sair realizadas”

Carlos Sequeira, pai de João Félix, prefere não criar expectativas quanto ao futuro do internacional português, apontado a um regresso ao Benfica, por empréstimo do Atlético de Madrid.

Em declarações exclusivas a Bola Branca, o pai coloca o destino do avançado nas mãos do empresário, Jorge Mendes.

“O João tem o empresário que lida com isso, o Jorge [Mendes]. Eles é que estão a tratar disso, eu não tenho nada de concreto sobre isso. Nem gosto muito que me digam que há esta ou aquela possibilidade, porque depois criam-se expectativas que podem não sair realizadas”, diz à Renascença.

Instabilidade que deixa marcas



Sem número no Atlético de Madrid, após perder o 7 para Griezmann, e fora das contas do treinador Diego Simeone, com quem não tem comunicado, o futuro imediato de João Félix está rodeado de incertezas.

Carlos Sequeira admite que a situação não é fácil para o avançado, que custou 127 milhões de euros aos "colchoneros" em 2019. Ainda assim, apela à tranquilidade e deixa uma mensagem de apoio: “o que decidir, é bom” para a família.

“Claro que isto mexe com ele, mas tem de estar tranquilo, porque as coisas vão-se resolver de uma maneira ou de outra, para onde é que eu não sei. O que ele decidir, para nós, é bom”, afirma.

João Félix está no Atlético desde 2019, quando a equipa de Madrid pagou 120 milhões de euros ao Benfica pela sua contratação. Agora que se encontra na porta de saída, o regresso à Luz é uma possibilidade.