João Mário pede a Rafa que fique e pisca o olho a João Félix

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem do treino de pré-época, e confrontado com possibilidade de João Félix regressar ao Benfica , João Mário admite que o avançado seria um reforço de peso.

João Mário espera que Rafa Silva continue no Benfica e ainda pisca o olho a João Félix, que está de saída do Atlético de Madrid.

"Estou muito feliz aqui. Gosto muito do grupo. Sair do Benfica não é opção agora. Enquanto estiverem contentes comigo, vou ficar."

Sobre a hipotética da de Rafa, que termina contrato em 2024 e ainda não renovou, o médio assinala que "no mercado fala-se sempre muito", mas vê o extremo comprometido com o Benfica.

O "20" do Benfica não se mostra preocupado com a concorrência.

"Quando jogas numa grande equipa, tens de ter concorrência. É um prazer aprender com eles", realça.

Na temporada passada, João Mário registou 23 golos e 13 assistências em 51 jogos. Assume que "é difícil" replicar esses números, mas vai tentar.



"Tento sempre melhorar de ano para ano e a minha meta é tentar fazer melhor, vamos ver", atira.

Candidatos ao título partem "todos do zero"



A pré-época tem sido "muito intensa". João Mário considera que os jogadores do Benfica estão "a ganhar confiança e a ganhar forma".

Apesar de serem os campeões nacionais, o médio não acredita que os encarnados partam em vantagem em relação aos rivais.

"Partimos todos do zero, é a coisa boa do campeonato. O passado é passado. O 38 foi muito bonito, mas o objetivo já passa por conquistar o 39. É o que o clube nos exige. Partimos todos do zero. O nosso principal objetivo é o campeonato", sublinha.

O Benfica estagia em Inglaterra até sábado. Roger Schmidt conta com 31 jogadores, ainda sem Di María, Otamendi e Jurásek.