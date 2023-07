Oficial. Benfica anuncia contratação de David Jurásek

O Benfica anunciou a contratação de David Jurásek, lateral-esquerdo checo que chega do Slavia Praga, por 14 milhões de euros.

O Slavia de Praga terá direito a receber 10 por cento do valor de uma futura cedência do jogador, segundo informa o Benfica no comunicado enviado à CMVM.

Jurasek, assinou um contrato válido por cinco anos, até 2028, e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.