“João Félix está a precisar de voltar à família benfiquista”

João Varandas Fernandes não tem dúvidas de que um regresso à Luz seria determinante para recuperar a carreira de João Félix, que está fora das contas do treinador do Atlético de Madrid.

Para o antigo dirigente, vice-presidente do Benfica entre 2012 e 2021, um empréstimo “à equipa de que fez sempre parte” seria “importante” para ambas as partes, clube e jogador.

“Ele está a precisar de voltar à família benfiquista. Tem qualidade e está a precisar de jogar com regularidade, coisa que não tem vindo a acontecer”, afirma, em entrevista Bola Branca.

Negócio difícil



João Félix está de regresso ao Atlético de Madrid, depois de um empréstimo ao Chelsea na segunda metade da época passada.

Não contando para o técnico do clube da capital espanhola, Diego Simeone, a saída - definitiva ou por empréstimo - parece ser o destino do internacional português, de 23 anos.

Varandas Fernandes admite que o negócio com o Benfica “depende das ofertas que o Atlético receber”. Porém, acredita que “não vai ser fácil vendê-lo por um valor acima dos 100 milhões de euros”, o desejado pelos "colchoneros", pelo que a hipótese de uma cedência poderá ganhar força.

“Para acontecer, a vontade dele tem um peso importante. Terá de se esperar quase até ao final do mercado, porque o Atlético de Madrid não o vai emprestar facilmente”, diz, em entrevista à Renascença.

Regressos são prioridade



No mercado de verão, o Benfica já fez regressar à Luz o argentino Ángel Di María. Também se fala do interesse encarnado em Renato Sanches e João Félix, dois internacionais portugueses formados no Seixal.

Numa análise aos alvos das águias, no presente e no futuro, Varandas Fernandes traça como prioridade a contratação de atletas com história no clube, a começar pelo jogador do Atlético de Madrid.

“Benfica deve fazer regressar à equipa jogadores de mais-valia que foram criados no clube, o João Félix é um deles”, considera.