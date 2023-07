Gilberto diz adeus ao Benfica e ruma ao Bahia

Gilberto deixou o Benfica e foi anunciado este domingo como reforço do Bahia.

O defesa direito assinou pelo clube brasileiro até ao final de 2026, avança o clube brasileiro.



Carlos Santoro, o diretor de futebol do Bahia, já comentou a nova contratação: “Gilberto saiu do país como um dos principais jogadores da Série A e seguiu demonstrando isso num grande da Europa, disputando Champions League e conquistando título. Agora, mesmo procurado por muitos clubes do Brasil, sempre colocou como prioridade o Bahia".