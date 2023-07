Benfica. Rui Pedro Braz vai tentar fechar contratação de Bento

O diretor-desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, vai tentar fechar a contratação do guarda-redes brasileiro do Athletico Paranaense, Bento.

Ao que Bola Branca apurou, o dirigente benfiquista tem também este dossier em mãos, numa altura em que as negociações estão num impasse, depois de negociado um acordo com o defesa esquerdo checo David Jurasek.

Esta quinta-feira, Bento confirmou o interesse do Benfica e a vontade em ir para a Europa.

"Já comentei, tenho vontade de jogar na Europa, sim, já conversei com o clube. Mas deixo com os meus empresários e para o clube resolverem", disse.