Futebol feminino. Benfica apresenta sexto reforço

O Benfica oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Laís Araújo, média brasileira, de 27 anos.

A ex-jogadora do Famalicão assinou contrato por duas épocas, até 2025.

Laís Araújo disse estar “muito feliz e animada por assinar contrato com um clube com a grandeza do Benfica”.

A atleta polivalente, que pode ser defesa e médio, está confiante após a contratação pelo clube da Luz. "É uma responsabilidade que posso carregar. Se me deram essa oportunidade, é porque mostrei que posso ser capaz. Espero que ao longo das temporadas possa mostrar isso com toda a força e empenho”.

Laís Araújo é a sexta reforço das tricampeãs para a nova temporada, depois de Marie Alidou, Andrea Falcón, Lena Pauels, Paige Almendariz e Letícia Almeida.