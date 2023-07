Benfica “muito motivado” no regresso ao trabalho

O Benfica reabriu, esta quarta-feira, a “oficina” para a temporada 2023/24. O médio Aursnes falou à Btv e garantiu que há “forte motivação para iniciar uma nova época”.

"Acho que queremos sempre evoluir e melhorar, queremos progredir e temos essa ambição. Queremos sempre aprender e fazer melhor. O grupo, os jogadores e os técnicos estão muito motivados. É um grupo com muita, muita ambição", referiu o médio norueguês.

Aursnes não tem dúvidas: “Há muitas equipas de qualidade, então acredito que será uma época difícil."

“Estamos motivados para começar a pré-temporada, fazer um bom trabalho, preparar-nos bem, para que na nova época possamos partilhar grandes momentos. É fantástico estar aqui. A cidade, o clube, as pessoas à nossa volta, as pessoas dentro do clube. É bom estar a começar agora, estar aqui no primeiro dia, estou muito entusiasmado, para os próximos dias e para a próxima temporada", acrescentou.

O Benfica vai estar entre esta quinta e sexta-feira entre exames médicos e testes físicos.