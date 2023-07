Benfica com 30 jogadores no primeiro dia. Gilberto ausente

No primeiro dia de trabalhos do Benfica 2023/24 apresentaram-se 30 jogadores. Destaque para a ausência de Gilberto e para a presença do reforço Kokcu.

Devidamente autorizados, o guarda-redes Vlachodimos vai apresentar-se no dia 7 de julho e o defesa-central Otamendi apenas no dia 11.

Gilberto estará de saída para o Bahia, clube que joga o Brasileirão.

Nota ainda para a presença de vários atletas que estiveram emprestados na temporada passada.

Jogadores presentes:

Guarda-redes: Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes e Marcel Mendes.

Defesas: Bah, António Silva, Lucas Veríssimo, Morato, João Victor, Tomás Araújo, Ristic e Rafael Rodrigues.

Médios: Florentino, Meite, Aursnes, Kokcu, Paulo Bernardo, João Mário, Chiquinho, Tiago Dantas, Martim Neto e João Neves.

Avançados: David Neres, Schjelderup, Rafa, Tiago Gouveia, Tengstedt, Gonçalo Ramos. Musa e Henrique Araújo.