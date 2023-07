Jorge Jesus: "Rafa encaixa em qualquer equipa do mundo"

Rafa Silva pode jogar em qualquer clube do mundo. É esta a opinião de Jorge Jesus, que o treinou no Benfica, numa altura em que o antigo internacional português tarda em renovar contrato com o clube da Luz.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa esta terça-feira, à partida para a Áustria, onde vai orientar o estágio do Al Hilal, o treinador português, que assumiu agora o comando dos sauditas, elogia o avançado.

"O que posso dizer é que o Rafa é um grande jogador. Em qualquer equipa do mundo. Claro que podia [encaixar no Al Hilal]. Em qualquer equipa do mundo, o Rafa é um grande jogador", enaltece Jorge Jesus.

Rafa Silva, de 30 anos, tem contrato com o Benfica até junho de 2024 e as negociações para a renovação arrastam-se. Na situação atual, em janeiro de 2024 ficará livre para se comprometer com novo clube para 2024/25.

O português na Luz desde 2016/17, quando foi contratado ao Braga por 16 milhões de euros. Na temporada passada, fez 14 golos e nove assistências em 46 jogos. Ajudou o Benfica a ser campeão, título que junta a duas ligas que já tinha vencido, além de duas Taças de Portugal e duas Supertaças.