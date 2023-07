Benfica atento a extremo argentino de 17 anos do Vélez

O Benfica estuda a possível contratação de Gianluca Prestianni, extremo argentino, de 17 anos, do Vélez Sarsfield, segundo jornal "O Jogo".

O avançado, que atua preferencialmente pela direita mas também pode jogar à esquerda e no meio, leva 19 jogos e três jogos pela equipa principal do Vélez, esta época. Na temporada passada, com 16 anos, tornou-se o mais jovem jogador de sempre a alinhar pela primeira equipa.

Prestianni, com contrato com o Vélez até 2024, é observado por clubes como Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Juventus. O Benfica é mais um interessado. A cláusula de rescisão é aliciante: dez milhões de euros.

O Benfica tem vários jogadores para as alas, para a próxima temporada: Tiago Gouveia, que acaba de renovar, Rafa Silva, que com Roger Schmidt atua pelo meio, João Mário, que embora seja médio de origem costuma partir da ala, David Neres, Andreas Schjelderup e, caso se confirme a renovação do empréstimo do Wolverhampton, Gonçalo Guedes.

Veja um golo de Prestianni pelo Vélez: