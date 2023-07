"10 milhões de euros por ano pode ser pouco para o naming da Luz"

Dez milhões de euros por ano, durante dez anos, pode ser pouco para o Benfica, a confirmar-se o valor conseguido pela SAD encarnada para o “naming” do estádio da Luz. Daniel Sá, diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing, admite em entrevista a Bola Branca, que o atual contexto económico não favorece o Benfica.

"À primeira vista parece um valor que fica aquém do verdadeiro potencial que o Benfica pode ter com o naming do seu estádio. Estes contratos são de longa duração, dez anos é um período habitual para este tipo de parcerias. Mas de facto os dez milhões de euros, tendo em conta a dimensão, a reputação, a notoriedade e inclusive a performance desportiva nacional e internacional do Benfica, parece tendo em contra outros negócios que vemos pela Europa, ser um valor inferior. Mas é uma situação que tem a ver com o contexto económico que não é o mais simples, por isso, esta não será melhor altura para fazer um contrato deste género. Se calhar quando a economia estiver em valores mais normalizados, o potencial de negócio poderá ser um pouco maior." considera.

Daniel Sá admite que o Benfica possa protelar a decisão e explica o porquê de um contrato de “naming” para dez anos.

"É sempre arriscado fazer um contrato de menor duração, porque este tipo de parceiras precisa de durabilidade para o verdadeiro efeito do naming, para as pessoas conseguirem associar uma marca ao clube, e há estudos que indicam isso. Não sou muito favorável a relações curtas, o que pode estar aqui em causa, é um adiamento do negócio", afirma.

O responsável pelo IPAM aponta como possibilidade mais forte para o “naming” da Luz, uma grande marca internacional.

"Este negócio não está reservado só a grandes marcas internacionais, mas diria que quase na totalidade sim. Há muito poucas marcas portuguesas que podem assinar um contrato de 100 milhões de euros. a pagar 10 milhões anuais. Não há muita marcas em Portugal que consigam disponibilizar dos seus orçamentos de comunicação u a valor tão elevado, para uma ação só. Acho que estamos quase inevitavelmente a falar de uma marca internacional", entende.