Benfica reforça defesa com norte-americana ex-Braga

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a contratação da lateral-esquerda Paige Almendariz, com contrato até 2025.

A norte-americana, de 25 anos, representou o Sporting de Braga nas duas últimas temporadas, com quatro golos em 32 jogos. Agora, assina contrato com as tricampeãs nacionais para as próximas duas épocas.

Em entrevista à BTV, Paige Almendariz assume que assinar pelo Benfica, que classifica como "o maior clube de Portugal", é "um sonho tornado realidade". A lateral promete "dedicação e trabalho árduo".

"Podem esperar nada menos que 100% de mim ao longo de toda a temporada. Podem também esperar empenho em campo, trabalho árduo, dedicação e alegria. Continuem a apoiar a equipa", apela.



Paige começou a carreira na Universidade de Nevada, Las Vegas, antes de rumar ao California Storm, divisão do topo do futebol amador norte-americano (logo abaixo da NWSL, a única profissional dos EUA).

A defesa chegou ao futebol português em 2020/21, pela porta do Vilaverdense, e assinou pelo Braga na temporada seguinte.