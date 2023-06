Irlandesas são o primeiro obstáculo entre o Benfica e a Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar as norte-irlandesas do Cliftonville no primeiro dos dois jogos da primeira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina. O segundo jogo também já está definido.

O sorteio desta sexta-feira ditou que, na meia-final do mini torneio do grupo 6 - com anfitrião a determinar -, o Benfica terá de defrontar o clube mais antigo da Irlanda do Norte, estreante na Europa do futebol feminino. O encontro está marcado para 6 de setembro, uma quarta-feira.

Quem chegar à final terá pela frente, a 9 de setembro, o vencedor da outra meia-final, entre as cazaques do BIIK-Shymkent e as letãs do Riga.

Arsenal e Juventus conhecem adversárias

O tricampeão nacional está inserido no caminho dos campeões, em que também entrará, na segunda pré-eliminatória, a Roma, de Itália. No caminho das ligas, há várias equipas de renome internacional, incluindo o Arsenal, semifinalista da Champions na época que agora termina.

As inglesas vão defrontar as suecas do Linkoping e, se vencerem, medirão forças com as francesas do Paris FC ou as ucranianas do Kryvbas. Outro clube de prestígio, a Juventus, tem duelo marcado com as cazaques do Okzhetpes e, caso siga em frente, encontrará as poderosas alemãs do Eintracht Frankfurt ou as checas do Slovácko.

Na segunda pré-eliminatória, no caminho das ligas, entram "tubarões" como Wolfsburgo, finalista vencido da Liga dos Campeões em 2022/23, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United.

O Benfica tenta apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva. Desde que existe o novo formato (instaurado em 2021/22), as encarnadas não falharam uma presença, contudo, também nunca conseguiram chegar aos quartos de final.