Benfica quer voltar a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões

O “team manager” da equipa feminina de futebol do Benfica, Luís Batista, assume que a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões volta a ser "um objetivo".

"O objetivo será sempre chegar à fase de grupos. Alcançando essa fase, o objetivo é fazer mais do que foi feito na última época e, quiçá, lutar pelo acesso à ronda seguinte", afirmou Luís Batista, em declarações à Btv depois de ser conhecido o adversário das tricampeãs nacionais nas meias-finais da primeira ronda de qualificação.

O responsável lembrou que é a primeira vez que a formação norte-irlandesa do Cliftonville Ladies participa na Liga dos Campeões e admite que a pré-temporada é atípica, devido à realização do Mundial feminino, que decorre entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

"Vamos jogar contra uma equipa que participa pela primeira vez na Liga dos Campeões e que ainda é uma incógnita. Esta pré-temporada é atípica pela realização do Campeonato do Mundo e ainda vamos ter a meia-final da Supertaça antes de encontrar este adversário, que enquadramos num perfil físico e de futebol direto", disse.

As tricampeãs nacionais vão receber as campeãs da Irlanda do Norte em 6 de setembro, e, em caso de triunfo, as encarnadas apurar-se-ão para uma das finais da primeira ronda, em que irão defrontar o vencedor do encontro entre o WFC Biik-Shymkent (Cazaquistão) e o SFK Riga (Letónia), em 9 de setembro.

Para atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que conseguiu nas duas épocas anteriores, o Benfica terá de passar esta primeira ronda, com eliminatórias a um só jogo, e uma segunda, já disputada a duas mãos.

Os vencedores das finais da primeira ronda, 11 no Caminho dos Campeões e quatro no Caminho das Ligas, avançam para a segunda ronda, juntando-se a nove equipas que entram diretamente nessa fase e cujos jogos vão decorrer entre 10 e 11 de outubro e 17 e 18 do mesmo mês.