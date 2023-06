Benfica contrata internacional canadiana ao Famalicão

Benfica anunciou, esta sexta-feira, a contratação da internacional canadiana Marie-Yasmine Alidou ao Famalicão.

A média-ofensiva, de 28 anos, deixa as vigentes detentoras da Taça de Portugal e assina pelas tricampeãs nacionais um contrato válido para as próximas duas temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2025.

O Benfica perde uma canadiana, Cloé Lacasse, e ganha outra, embora se preveja que Alidou seja vista mais como sucessora da brasileira Ana Vitória, que termina contrato, do que da nova avançada do Arsenal.

Em declarações à BTV, Marie-Yasmine Alidou assume que é "uma grande honra" assinar pelo Benfica, um "grande clube", e promete "entrega".

"Estou muito entusiasmada e ansiosa por começar a trabalhar com esta equipa e ganhar títulos. Espero estar à altura da responsabilidade", destaca a jogadora, que integra a pré-convocatória do Canadá para o Mundial 2023 (a lista final será anunciada a 9 de julho).

Com percurso universitário na Universidade do Québec em Montreal, Marie-Yasmine Alidou passou por Marselha (França), Linkoping (Suécia), Huelva (Espanha), Klepp (Noruega) e Sturm Graz (Áustria) antes de chagar a Portugal, pela porta do Famalicão, na temporada que agora termina. Registou 12 golos e quatro assistências em 32 jogos pelas minhotas, que ajudou a conquistar a Taça de Portugal.