Kerkez. “Paciência e manter o foco leva ao sucesso"

O defesa esquerdo Milos Kerkez, nome insistentemente apontado ao Benfica, continua de férias e deixou, esta quinta-feira, uma mensagem enigmática que levou adeptos encarnados a reagir.

Escreveu o jovem húngaro, do AZ Alkmaar: “Paciência e manter o foco leva ao sucesso".

Após esta frase, na piscina, adeptos do Benfica invadiram as redes sociais do jogador, pedindo que venha para a Luz.

O Benfica regressa ao trabalho no próximo dia 5 de julho, com os habituais testes médicos.

As negociações entre Benfica e AZ Alkmaar parecem estar num impasse, mas Kerkez é a prioridade de Roger Schmidt para o lugar deixado vago por Alex Grimaldo.