Capristano espera que João Neves fique mais "dois ou três anos" no Benfica

O antigo vice-presidente do Benfica José Manuel Capristano espera que João Neves continue no clube durante mais algum tempo.

O médio, de 18 anos, internacional português de sub-21, entrou no radar de clubes endinheirados da Europa pelas exibições que fez no Benfica na reta final da temporada. Para precaver um eventual "ataque" ao jovem, o clube vai melhorar o salário e aumentar a cláusula de rescisão para 100 milhões de euros. Decisão que José Manuel Capristano aprova.



"Neste momento, o que me interessa do João Neves é que, no plano desportivo, seja aquilo que esperamos dele. Espero que haja bom senso de parta a parte e que o jogador fique cá mais dois ou três anos, para se maturar. Com a categoria que tem, mais ano, menos ano vai certamente jogar no estrangeiro. Se ficar cá mais algum tempo, sairá com mais certeza de êxito", afirma, em declarações a Bola Branca.

O antigo vice-presidente das águias considera que a renovação de João Neves "é um bom ato de gestão administrativo e desportivo".

"Vê-se em João Neves qualidades extraordinárias. Impôs-se de uma forma surpreendente e rápida, e no final do campeonato foi o João Neves e mais dez. Por isso, acho muito bem que a direção do Benfica prolongue a duração de contrato e aumente a cláusula de rescisão para os 100 milhões de euros", assinala José Manuel Capristano.