Benfica vai aumentar blindagem a João Neves para 100 milhões

O Benfica vai aumentar a cláusula de rescisão de João Neves para 100 milhões, com assinatura de novo contrato, segundo o jornal "A Bola".

A intenção é proteger o médio, de 18 anos, do interesse de grandes clubes europeus, para quem a atual cláusula de rescisão, de 60 milhões de euros, não é impeditiva. O acordo será oficializado após o Europeu sub-21, em que João Neves está a representar a seleção portuguesa.

O Benfica também pretende aumentar o salário do jovem jogador.

João Neves renovou contrato em dezembro de 2022, até 2028, contudo, desde então, o estatuto no Benfica mudou muito. Estreou-se na equipa principal e, na reta final, ganhou um lugar no onze de Roger Schmidt, tendo terminado a época com 20 jogos, um golo e uma assistência.

O único golo que marcou foi decisivo para a conquista do campeonato. Fez o empate (2-2) do Benfica em Alvalade, o que permitiu à equipa chegar à última jornada com contas simples para o título.



Agora, mesmo tendo apenas 18 anos, João Neves está ao serviço de Portugal no Euro sub-21, foi titular nos três jogos até agora disputados e já marcou um golo. Também já foi incluído na lista de nomeados para o Golden Boy, prémio que distingue o melhor jogador sub-21 da Europa.