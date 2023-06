Martim Neto perto de renovar com o Benfica

O site ZeroZero e o jornal Record adiantam que o médio Martim Neto vai renovar contrato com o Benfica.

O jogador, titular na equipa que conquistou a Youth League, está em fim de contrato, mas tem uma proposta do clube da Luz por mais cinco anos.

Não há ainda confirmação oficial por parte dos encarnados.

Aos 20 anos, Martim Neto vem de uma época azarada na equipa B da Luz devido a várias lesões, incluindo uma operação, e participou apenas em 20 jogos e marcou um golo.

Vários atletas desta geração têm saído do Benfica a custo zero, com destaque para Luís Semedo, Cher Ndour e, tudo indica, Diego Moreira.