Bento e o Benfica: "Se acontecer, que seja bom para todos"

Bento reage à recusa do Athletico Paranaense à proposta apresentada pelo Benfica, explicando que "jamais" ficará desiludido com o seu clube. O guarda-redes mantém, no entanto, a porta aberta e diz que "se for para acontecer [uma transferência], que seja bom para toda a gente".

Nestas declarações após o Athletico Paranaense ter garantido o apuramento para os oitavos de final da Libertadores, Bento sublinha que "nada mudou", depois de ter sabido que a oferta do Benfica foi recusada.

"Sigo focado. Tenho contrato com o Athletico, é a minha casa e sou muito feliz aqui. O meu sonho é jogar no Athletico. Nunca sabemos o dia de amanhã, mas enquanto estiver aqui vou dar o meu melhor, independentemente de tudo", diz o guarda-redes pretendido pelo Benfica.

Apesar do compromisso com o Athletico Paranaense, Benfica não esconde que jogar na Europa é uma das metas da sua carreira, a par de jogar pela seleção brasileira.

Bento, de 24 anos, é pretendido pelo Benfica, que viu recusada uma proposta de seis milhões de euros pelo Athletico Paranaense. Os brasileiros exigem 10 milhões para libertar o guarda-redes que tem contrato até 2026.