Processo de inquérito a Vlachodimos por palavras após clássico no Dragão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo de inquérito a Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, por "declarações" após o clássico no Dragão.

Um documentário emitido pelo Benfica mostra o grego a, alegadamente, classificar de forma injuriosa a equipa do FC Porto, após vitória (1-0) encarnada, em jogo da primeira volta do campeonato.

O comunicado do CD, publicado no site da FPF, informa que o processo tem por objeto o "apuramento da relevância disciplinar de factualidade".

O CD acrescenta que o processo foi enviado na última sexta-feira, 23 de junho, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Clubes.

Também David Neres foi alvo de inquérito disciplinar, no início de junho, por ter publicado, nas redes sociais, durante as celebrações do título do Benfica, comentários provocatórios aos portugueses Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting, assim como a ambos os clubes rivais.