Avançada do Benfica entra na lista do Brasil para o Mundial

A jogadora do Benfica Nycole Raysla integra a convocatória do Brasil para o Mundial 2023, divulgada esta terça-feira.

A avançada, de 23 anos, entra na lista final de 23 jogadoras da selecionadora, a sueca Pia Sundhage. Esta época, Nycole somou 16 golos e cinco assistências em 37 jogos pelas tricampeãs nacionais.

Foram chamadas outras três antigas jogadoras do Benfica: a guarda-redes Letícia, a média Ana Vitória, que deixou o clube no final desta época, após terminar contrato, e a avançada Geyse.

A lista é recheada de jogadoras do Corinthians (quatro), atual tricampeão brasileiro, e das ligas espanhola e norte-americana. Destaque para o Madrid CFF e para o Orlando Pride, ambos com três elementos.

Sundhage chamou, ainda, Tainara, central do Bayern de Munique (Alemanha), Aline Gomes, avançada do Ferroviária, de apenas 17 anos, e a média Angelina, do OL Reign (EUA) para a lista de suplentes.

O Brasil está integrado no grupo F do Campeonato do Mundo de 2023, juntamente com França, Jamaica e Panamá. A fase final realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

Lista de convocadas do Brasil:



Guarda-redes: Letícia (Corinthians), Bárbara (Flamengo), Camila (Santos);



Defesas: Antonia (Levante, Espanha), Tamires (Corinthians), Mônica (Madrid CFF, Espanha), Kathellen (Real Madrid), Rafaelle (ex-Arsenal, Inglaterra; vai juntar-se ao Orlando Pride, EUA), Lauren (Madrid CFF, Espanha), Bruninha (Gotham FC, EUA);

Médias: Duda Sampaio (Corinthians), Adriana (Orlando Pride, EUA), Ary Borges (Racing Louisville, EUA), Kerolin (North Carolina Courage, EUA), Ana Vitória (ex-Benfica, Portugal; a caminho do Paris Saint-Germain, França, segundo o "zerozero"), Luana (Corinthians);

Avançadas: Debinha (KC Current, EUA), Andressa Alves (ex-Roma), Nycole (Benfica), Gabi Nunes (Madrid CFF, Espanha), Geyse (Barcelona, Espanha), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Marta (Orlando Pride, EUA).