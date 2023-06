Cloé deixa Benfica e vai para “uma das melhores ligas femininas do mundo”

O Benfica confirmou a saída da avançada canadiana Cloé Lacasse da equipa de futebol feminino.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a transferência de Cloé Lacasse. O clube agradece o percurso trilhado em comum com a futebolista que chegou à Luz no início de 2019/20 e que deixa uma marca muito forte em Portugal e nos benfiquistas, com 131 jogos realizados de águia ao peito e 102 golos marcados”, lê-se no comunicado.

Nesse período a atleta de 29 anos conquistou três campeonatos, três Taças da Liga e duas Supertaças de Portugal. Esteve também com o Benfica em três presenças na Liga dos Campeões.

Os encarnados acrescentam que Lacasse vai iniciar “uma nova etapa do seu percurso profissional, concretizando o sonho de jogar numa das melhores ligas femininas do mundo”.

A Renascença sabe que a internacional canadiana está a caminho do Arsenal.

Cloé Lacasse tinha ainda contrato com o Benfica por mais uma temporada, o que vai fazer com que esta seja a mais cara transferência de sempre no futebol feminino luso.

Só na última temporada, a jogadora canadiana participou em 43 jogos, marcou 35 golos e fez 18 assistências.

Esta é a segunda baixa de peso no Benfica, tricampeão nacional, depois da saída já confirmada de Ana Vitória.