Arsenal negoceia com o Benfica por Cloé Lacasse

O Arsenal fez chegar ao Benfica uma proposta recorde por Cloé Lacasse.

A Renascença confirma que o clube inglês, semifinalista da Liga dos Campeões e terceiro classificado da Women's Super League, esta época, negoceia a contratação da avançada internacional canadiana, de 29 anos, que tem mais um ano de contrato com as tricampeãs nacionais.

Caso o negócio se concretize, algo que poderá acontecer até ao fim de junho, será a maior venda de sempre do futebol feminino português.

O interesse do Arsenal em Cloé Lacasse é antigo. As "gunners" já tentaram contratar a canadiana ao Benfica no mercado de inverno, no entanto, na altura, a transferência não chegou a bom porto.

A última jornada do campeonato já soara a despedida. Após a vitória (2-1) do Benfica sobre o Amora, em que a Lacasse marcou, várias colegas choraram ao cumprimentar a internacional canadiana.

Melhor marcadora e jogadora do campeonato



Lacasse poderá, assim, ser a segunda saída de vulto do Benfica, este verão. As encarnadas já ficaram sem a média e avançada internacional brasileira Ana Vitória, de 23 anos, que terminou contrato e, segundo o "zerozero", está a caminho das francesas do Paris Saint-Germain.



Cloé Lacasse chegou ao Benfica no verão de 2019, proveniente das islandesas do ÍBV, e rapidamente se tornou indispensável. Esta temporada, registou 35 golos e 18 assistências em 43 jogos. Foi a melhor marcadora e, para a Federação, a melhor jogadora do campeonato.

A avançada tem, ainda, 18 internacionalizações pela seleção do Canadá, que representou na competição continental da CONCACAF e nos reputados torneios SheBelieves Cup e Arnold Clark Cup.