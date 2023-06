Benfica com acordo para renovar empréstimo de Guedes

Gonçalo Guedes vai continuar no Benfica por mais uma temporada.

De acordo com a imprensa nacional, o internacional português vai continuar nas águias por empréstimo do Wolverhampton, que pagará a maior parte do ordenado do jogador.

A vontade de Guedes era de continuar no clube durante mais uma temporada. O extremo está a recuperar de uma lesão no joelho que obrigou a uma operação em maio, após o fim do campeonato.

O avançado de 26 anos subiu à equipa principal das águias em 2014/15. Deixou o clube em 2016 para rumar ao Paris Saint-Germain. Depois de cinco temporadas no Valencia assinou pelo Wolverhampton, da Premier League, onde não se afirmou e foi emprestado ao Benfica.



Guedes apontou dois golos e uma assistência em 15 jogos na época passada antes de sofrer a primeira lesão que travou a sua afirmação.