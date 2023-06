Vlachodimos. “Nunca se sabe o que o futuro nos reserva”

O guarda-redes Odisseas Vlachodimos diz estar feliz no Benfica, mas não esconde a admiração pela Premier League e adianta que esteve quase a sair da Luz na época passada.

Em entrevista ao site “Transfermakt”, Vlachodimos confirma: "Eu e a minha família sentimo-nos muito bem aqui, em Lisboa. O Benfica é um clube de topo, tudo é muito familiar aqui. Só nos podemos sentir bem”.

“A época, com o campeonato e o resto que alcançámos ao longo da temporada, confirmou isso mesmo", referiu.

Apesar disso, o guarda-redes grego acrescenta: “O futebol é um negócio do dia-a-dia e que nunca se sabe o que o futuro nos reserva. Sempre foi um sonho de infância estar numa das principais ligas. Mas, como já disse, estou numa equipa de topo e sinto-me bem aqui."

Quando questionado se esteve perto de sair, o jogador não deixou dúvidas: "Sim, estive. Por exemplo, no verão passado. Mas, como futebolista, temos de lidar com as coisas que podemos realmente influenciar. Há muitos aspetos relacionados com uma transferência”.

Na mesma entrevista ao “Transfermarkt”, Vlachodimos elogia o técnico Roger Schmidt.

"Já éramos uma grande equipa antes, mas Roger Schmidt conseguiu fazer-nos subir mais um degrau, física e mentalmente. Isso ajudou-nos muito. Jogámos um bom futebol de ataque e de pressão alta durante o jogo. Essas foram as caraterísticas que nos definiram durante esta época".