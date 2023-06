"Taty Castellanos pode jogar em qualquer clube de Portugal"

Taty Castellanos pode jogar tanto no Benfica como no FC Porto.

A opinião é de Domènec Torrent, em entrevista a Bola Branca, que treinou o avançado argentino no New York City FC. O treinador espanhol, antigo adjunto de Pep Guardiola, não tem dúvidas: se Castellanos chegar ao futebol português vai ter sucesso.

"É um jogador que tem qualidade para jogar em qualquer campeonato e demonstrou-o na primeira divisão em Espanha. E se jogou bem em Espanha, creio que pode jogar bem em Portugal. Conheço bem o futebol do Benfica e do FC Porto e não tenho dúvidas que o Taty podia jogar em qualquer equipa portuguesa", considera.

Domènec Torrent elogia a época que Taty Castellanos fez no Girona, com 14 golos apontados.

"Foi um jogador chave esta temporada, não só pelos golos mas também pelo trabalho que fez nos jogos, criando espaço para os seus companheiros. E como avançado marcou golos importantes para a equipa", destaca.

Taty Castellanos chegou ao New York City FC para trabalhar com Domènec Torrent, que nesta entrevista recorda o jogador na fase inicial da sua carreira profissional.

"É um jogador que conheço bem porque trabalhei com ele aos 19 anos. No New York revelou ser um jogador com muita ambição, que trabalha muito para a equipa e marca golos. E está a evoluir a cada dia que passa. É um excelente companheiro que só tem uma ideia, melhorar a cada dia. Não pensa em mais nada, vive e trabalha só para o futebol", revela.

O avançado argentino só chegou à Europa no início da época que terminou, mas Domènec Torrent já o tinha referenciado para chegar ao Girona dois anos antes.

"Quando estava com o Taty Castellanos no New York City já falava dele para ir para o Girona, porque são dois clubes do mesmo grupo. Há dois anos já considerava que ele tinha qualidade para jogar em Espanha. E demonstrou-o na época passada. A MLS já era pequena para ele, onde conseguiu o troféu de melhor marcador e fez dois anos bons, mas tinha de dar o passo para jogar na Europa", conclui.

Formado no Universidad de Chile, o avançado argentino passou ainda pelo Torque, do Uruguai, antes de chegar à MLS.

Nos Estados Unidos apontou 59 golos em 134 jogos disputados e sagrou-se campeão da MLS. Torrent treinou o NYCFC durante duas épocas, 2018 e 2019, antes de rumar ao Flamengo.