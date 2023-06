Rui Costa. Auditoria em setembro, estatutos em julho e aposta desportiva

O presidente do Benfica, Rui Costa, diz que o relatório final da auditoria vai ser conhecido em setembro.

“Relativamente à auditoria, que se prolongou no tempo tão só pela enorme complexidade de tudo o que foi examinado, pelas centenas de gigabytes de informação analisada, posso avançar que a empresa de auditoria encarregue deste trabalho se comprometeu a entregar o Relatório Final no próximo mês de setembro, momento em que o comunicaremos aos associados”, referiu no discurso de abertura da assembleia geral do clube.

Já sobre a revisão dos estatutos, o líder encarnado referiu que “o projeto de revisão dos Estatutos está concluído e será colocado a discussão de todos os associados já no próximo mês de julho”.

No longo discurso, no pavilhão da Luz, Rui Costa garantiu ainda um reforço do investimento para a nova temporada, tanto no futebol como nas modalidades, tendo como "objetivo principal vencer".

O presidente do Benfica acrescenta que quer "oferecer cada vez melhores condições" às equipas. Entre as melhorias, reafirmou a transição da equipa feminina de futebol para o Benfica Campus, mas também à requalificação de "espaços vitais na Cidade Universitária para o futebol de formação" e ainda o início, no arranque deste mês, da obra da primeira Casa do Benfica 2.0, em Santarém, que vai ser inaugurada em setembro.

Lembrando os resultados desportivos já conseguidos, Rui Costa lembra que o Benfica “venceu mais de metade do que estava em disputa, mais do que todos os nossos adversários juntos”.

“Para se ter uma ideia mais clara, as 10 equipas seniores de pavilhão, disputaram esta época, até ao dia de hoje, 31 competições, vencendo 19 troféus, sendo 4 campeonatos nacionais, 6 Taças de Portugal, 6 Supertaças e 3 Taças da Liga e outros”, acrescentou.