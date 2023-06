Benfica recusa 15 milhões dos Emirados por Rafa Silva

O Benfica recusou uma proposta de 15 milhões de euros de um clube dos Emirados Árabes Unidos por Rafa Silva, segundo o jornal "O Jogo".

O ex-internacional português, de 30 anos, é um dos jogadores mais importantes para Roger Schmidt, que pretende mantê-lo para a próxima época. Posição partilhada pelo presidente do Benfica, Rui Costa.

Rafa tem contrato com o Benfica até 2024 e a renovação continua presa nas discussões sobre o salário, de acordo com "O Jogo". Se nada mudar entretanto, o extremo poderá vincular-se com um novo clube para a temporada 2024/25, sem custos, a partir de janeiro de 2024.

Rafa Silva está no Benfica desde a época 2016/17, quando foi contratado ao Braga por 16 milhões de euros. As duas primeiras épocas não foram fáceis, mas desde então tornou-se um jogador fundamental.

Esta época, o avançado apontou 14 golos e nove assistências em 46 jogos. Ajudou o Benfica a ser campeão, título que junta a dois campeonatos que já tinha vencido, além de duas Taças de Portugal e duas Supertaças.