Bah nem quer ouvir rumores do Barcelona. "Estou loucamente feliz no Benfica"

Alexander Bah, lateral direito do Benfica, não quer sequer ouvir do interesse do Barcelona porque está "loucamente feliz" na Luz.

A imprensa dinamarquesa e espanhola colocaram o lateral de 25 anos na rota do campeão espanhol, mas em declarações à margem do estágio da seleção, Bah nem pensa no assunto.

"Não ouvi nada disso, provavelmente são apenas rumores. Também não estou concentrado nisso, estou loucamente feliz no Benfica", disse.

Bah chegou ao Benfica no verão passado, proveniente do Slavia de Praga. O defesa rapidamente se assumiu como uma das figuras para Roger Schmidt e terminou a época com um golo e seis assistências em 42 jogos disputados.

Nas mesmas declarações, Bah garante que vai continuar no Benfica na próxima época, onde tem contrato até 2027, e assume que "acabou de comprar casa e isso mostra o quão feliz está em Lisboa".

Bah foi campeão português na sua primeira época nas águias e ajudou a equipa a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões e não esconde a satisfação da época realizada.

"Tanto porque conseguimos o que conseguimos, como jogámos da maneira que jogámos. E porque joguei muito, estou incrivelmente satisfeito. Estou feliz, sinto-me em casa e estou a gostar", termina.