Bento pode tirar o lugar a Vlachodimos no Benfica

Bento tem capacidade para chegar ao Benfica e assumir a titularidade de imediato.

Abner Felipe, lateral-esquerdo do Farense, jogou com o guarda-redes no Athletico Paranaense e acredita que Bento tem capacidade para titular o lugar a Vlachodimos.

"Vai-se dar muito bem no Benfica. Conseguiria tirar o Vlachodimos. Na opinião vem para ser titular", diz, à Renascença.

O valor da transferência poderá ser um entrave para o Benfica, uma vez que o Athletico Paranaense pedirá um valor próximo dos 10 milhões de euros. Bento, de 24 anos, é o titular da baliza do clube do Paraná desde a época passada.

Com 1,90 metros de altura e mais de 100 jogos na equipa principal do Athletico, Abner elogia a sua capacidade técnica e mental.

"É muito bom guarda-redes. Quando cheguei, ele não jogava porque havia o Santos, que hoje está no Flamengo. Mas tem-se visto agora que ele se destaca muito. É muito rápido, ágil e bom com os pés, e é maduro, quando cheguei se notava a sua maturidade, é muito focado e trabalhador", termina, em entrevista a Bola Branca.

Abner cruzou-se com Bento em 2019, quando jogou na equipa sub-23 e principal do Athletico. O lateral jogou as últimas três temporadas no Farense e está agora a caminho do Vitória de Guimarães.