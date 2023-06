“Peço que me compreendam”. Luís Semedo confirma adeus à Luz

O jovem Luís Semedo confirma que vai deixar o Benfica no final da temporada.

O avançado sai da Luz após 13 anos, em fim de contrato, e pede compreensão aos adeptos.

“Chegou ao fim a minha ligação com este enorme clube. Foram treze anos de águia ao peito. Foram treze anos únicos. Peço a todos e principalmente aos adeptos benfiquistas que me compreendam”, escreve o atleta no Instagram.

Na mesma rede social acrescenta: “Cheguei um menino, ao clube que eu amo, que me incutiu valores essenciais para o homem e jogador que sou hoje”.