Benfica. Kokçu é oficial

O médio turco Orkun Kokçu, de 22 anos, assina contrato com o Benfica até 2028. A oficialização foi feita, este sábado, em comunicado à CMVM.

O melhor jogador do último campeonato dos Países Baixos custa 25 milhões de euros aos cofres da Luz, mais cinco milhões por objetivos "pré-definidos e num prazo máximo de 5 anos".

A cláusula de rescisão (recorde) é de 150 milhões de euros.

Os encarnados confirmam ainda que o Feyenoord "terá ainda direito a receber uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada."

Está batido o recorde da transferência mais cara de sempre em Portugal. O anterior recorde também pertencia ao Benfica quanto gastou 24 milhões de euros para contratar Darwin Nunez.

Kokçu, internacional tuco, chegou esta sexta-feira à noite a Lisboa e realizou este sábado os habituais testes médicos. Vai agora para a seleção.