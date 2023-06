Seferovic está de regresso ao Benfica

Haris Seferovic está de volta ao Benfica, depois de uma época em que passou por Galatasaray e Celta de Vigo, por empréstimo dos encarnados. O clube espanhol informou, esta sexta-feira, que o ponta de lança não continua na Galiza.

Seferovic, de 31 anos, fez 18 jogos pela equipa treinada por Carlos Carvalhal e marcou três golos. Na primeira metade da temporada esteve no Galatasaray, onde fez dois golos em 13 jogos. Com Icardi e Gomis no clube, em Istambul, Seferovic, que é campeão turco, mudou-se para Vigo no mercado de inverno, após a participação no Mundial 2022.

O ponta de lança tem mais um ano de contrato com o Benfica e não é certo que fique na Luz. O Celta anunciou, ainda, que Carles Pérez não continua e é devolvido à Roma, de José Mourinho, e que Óscar Rodríguez também não segue no clube. O defesa volta ao Sevilha.