Benfica fecha acordo e Kokçu é esperado em Lisboa nas próximas horas

Segundo ambas as fontes, o Benfica vai pagar 30 milhões de euros ao Feyenoord, que ainda ficará, segundo o jornalista Fabrizio Romano , especialista em transferências, com cerca de 20% de uma futura venda.

A missão de Rui Pedro Braz nos Países Baixos terá sido concluída com sucesso. O diretor desportivo do Benfica regressará a Lisboa, tudo indica, acompanhado do médio internacional turco, de 22 anos, para realizar exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas, até 2028.

A confirmar-se, será a compra mais cara da história do Benfica e do futebol português. O Benfica tem reservada a camisola 10 para Kokçu, que ainda ficará com cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

O Benfica tenta fechar rapidamente a contratação de Kokçu, que no domingo terá de se apresentar para estágio com a seleção da Turquia.

Orkun Kokçu, de 22 anos, tem contrato com o Feyenoord até 2025. O médio, nascido nos Países Baixos, mas internacional turco, foi uma das peças fundamentais do clube de Roterdão para a conquista do título de campeão, esta época, com 12 golos e cinco assistências em 46 jogos.