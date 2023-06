Da "pressão" neerlandesa para a portuguesa, Kokçu é "aposta certa"

Francisco Ferro considera que o facto de Orkun Kokçu já saber jogar sob pressão no Feyenoord, tal como acontece no Benfica, faz do médio turco uma "boa aposta" para as águias para a próxima temporada.

O central português passou pelo Vitesse, com Kokçu a alinhar no campeão neerlandês, e dá o exemplo da afirmação de Aursnes na Luz para reforçar a sua ideia.

"O Aursnes veio de lá, afirmou-se e pelo historial será uma boa aposta", defende Ferro, de 26 anos, em entrevista Bola Branca.