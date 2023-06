Benfica confirma central norte-americano para a equipa B

O Benfica confirmou, esta quinta-feira, a contratação do central norte-americano Joshua Wynder, de 18 anos, para a equipa B. Uma transferência que já era conhecida desde meados de março, mas que só agora, que o jogador atingiu a maioridade, foi oficializada.

Embora o Benfica não tenha revelado números da compra, a imprensa dos Estados Unidos adianta que os encarnados pagaram 1,2 milhões de euros, valor a que podem acrescer 500 mil euros em variáveis. O Louisville City fica, ainda, com 20% de uma futura venda.

Valores consideráveis, o que deixa entrever que, embora comece pela B, Wynder é visto como potencial futuro de jogador de equipa principal.

O central foi eleito melhor jovem do ano do USL Championship (II Liga norte-americana) em 2022 e é candidato a melhor jovem dos EUA em 2023. Com a mudança, Joshua separa-se do irmão, Elijah Wynder, de 20 anos, médio que milita na primeira equipa do Louisville City.

Joshua Wynder somou 45 jogos e dois golos pela equipa principal do Louisville City. É internacional sub-20 pelos Estados Unidos.