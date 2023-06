Rui Costa promete investimento "mais ligeiro" no clube. Mas e o futebol profissional?

O economista e professor universitário Camilo Lourenço sustenta que vai ser "interessante" perceber como se concretiza o "aviso à navegação" deixado hoje por Rui Costa.

O presidente do Benfica, referindo-se ao clube, prometeu "reforçar a aposta desportiva", mas com um "investimento mais ligeiro do que no ano passado".

Transpondo esta vontade para o futebol profissional, Camilo Lourenço, em declarações a Bola Branca, fala de um "claro aviso à navegação".

"No final de cada época, o investimento traduz-se na compra de craques. O que Rui Costa parece estar a fazer é avisar que não pode haver loucuras", lê o especialista em direto económico.

Na opinião de Camilo Lourenço, há agora expectativa sobre o próximo mercado de transferências, uma vez que "os jogadores que se falam para o Benfica implicam um investimento significativo".

"Vai ser importante peceber quem entra e quem sai, para se perceber a materialização desta política", diz. A possível contratação de Kokçu é "um bom exemplo para se entender mais tarde a materialização do que Rui Costa está a anunciar, já que até hoje os investimentos maiores tinham sido em jogadores até 20 milhões".