Campeão Benfica inicia pré-época em 5 de julho e volta a estagiar em Inglaterra

O Benfica inicia os trabalhos para a época de futebol 2023/24 em 5 de julho, numa preparação em que regressa a Inglaterra, ao St. George's Park, para um estágio, entre 9 e 15 de julho, informou o clube.

À semelhança do que aconteceu na época de estreia do treinador Roger Schmidt, as 'águias' voltam a ter trabalho de campo em solo britânico, onde disputam, em 12 de julho, um jogo particular com o despromovido Southampton (15h00), à porta fechada.

Antes, o regresso ao trabalho, a partir de 05 de julho, será feito com os habituais testes médicos e físicos.

Depois do estágio em Inglaterra, a equipa viaja em 15 de julho para a Suíça, país com grande comunidade de emigrantes portugueses e onde tem agendado para o dia seguinte jogo diante do Basileia, no Estádio St. Jacob Park, às 16h00 locais (15h00 em Lisboa).

A pré-temporada do campeão nacional prosseguirá com a disputa do Troféu do Algarve, em 20 e 21 de julho, ainda com adversários a designar, e com novo jogo particular em 30, desta vez diante do campeão neerlandês Feyenoord, no Estádio De Kuip, em Roterdão, às 16h00 locais (15h00 em Lisboa).

Esta época, os 'encarnados' referem que voltam a disputar o troféu da Eusébio Cup, embora o anúncio oficial da data do jogo esteja "dependente do agendamento do embate da Supertaça", que deverá decorrer a 05 ou 06 de agosto, diante do FC Porto.