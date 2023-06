Benfica quer aumentar a cláusula de rescisão de João Neves

O Benfica pretende blindar João Neves com um novo contrato e uma cláusula de rescisão mais alta, adianta o jornal "A Bola".

O médio, de 18 anos, que ganhou um lugar no onze inicial de Roger Schmidt na reta final da época, tem contrato até 2028, contudo, a cláusula de rescisão, de 60 milhões de euros, não dá segurança suficiente.

A principal intenção do Benfica é aumentar a cláusula para valores menos apetecíveus para os clubes mais endinheirados da Europa.

João Neves estreou-se esta época pela equipa principal do Benfica e, no final, ganhou um lugar no onze. Ao todo, fez 20 jogos - foi titular nas últimas seis jornadas do campeonato -, um golo e uma assistência.

O único golo que marcou foi decisivo para a conquista do campeonato. Fez o empate (2-2) do Benfica em Alvalade, o que permitiu à equipa chegar à última jornada com contas simples para o título.