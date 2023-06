Benfica terá desistido da contratação de Kerkez

O Benfica terá desistido da contratação do lateral Milos Kerkez, do AZ Alkmaar, segundo o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, as águias desistem da contratação porque seria necessário um investimento demasiado grande para contratar o húngaro, depois do interesse no lateral ter disparado por parte de outros clubes de ligas mais competitivas.

Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, esteve mesmo em Alkmaar para negociar com o AZ, mas não houve acordo.



O Benfica continuará no mercado à procura de uma solução para substituir Álex Grimaldo, lateral que deixa o clube em final de contrato. Ristic é a outra opção para a posição.

Milos Kerkez, de apenas 19 anos de idade, foi um titular indiscutível no AZ Alkmaar, com 5 golos e 6 assistências em 52 jogos disputados. Antes, passou ainda pela formação do AC Milan e pelo Gyori ETO, da Hungria.

O selecionador húngaro, Marco Rossi, chegou mesmo a revelar que Kerkez "estaria a caminho do Benfica", algo que não deverá acontecer.